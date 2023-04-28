В Томске нашли пропавшего 9-летнего мальчика

Поиски пропавшего 9-летнего мальчика завершились успешно. Фото: «ЛизаАлерт» Томской области

В Томске благополучно завершились поиски пропавшего 9-летнего мальчика. О том, что он пропал, стало известно поздно вечером 28 апреля, информацию и ориентировку опубликовали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области. Сообщалось, что мальчик не вернулся из школы. В 00.00 Томске начал работать штаб по поиску ребенка, но вскоре после этого появилась радостная новость.

«Найден, жив!», - написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».

О других подробностях не сообщается. Поисковики благодарят за готовность к поиску всех, кто отозвался на призыв о помощи.