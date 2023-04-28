В Томске пропал девятилетний мальчик

Фото: ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт» Томской области

В Томске ищут 9-летнего Артема Карпова, информация опубликована в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт» Томской области. Сообщается, что 28 апреля мальчик не вернулся домой из школы.

«Рост мальчика 134 сантиметра, он худощавый. Волосы русые, глаза зеленые. Он был одет в черный жилет, черную толстовку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. При себе у мальчика был черный рюкзак», - так описывают приметы пропавшего мальчика в «Лиза Алерт».

В 00.00 29 апреля начал работать штаб поисковиков на Иркутском тракте, 110А (парковка перед «Мария-Ра»). Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).