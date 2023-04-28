Под Томском начали ремонтировать мост через реку Порос

Завершить ремонт моста планируют в сентябре Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томском районе на дороге Томск – Каргала – Колпашево начали ремонтировать мост через реку Порос. Об этом проинформировала администрация Томской области. Специалисты начали ремонтировать правую полосу моста по ходу трассы. Транспорт может проехать по левой полосе моста: здесь организовали реверсивное движение. А еще место ремонта можно объехать через село Зоркальцево.

«Дорожники уже демонтировали барьерное и пешеходное ограждения и приступают к демонтажу асфальтобетонного покрытия на ремонтируемой стороне», - сообщила пресс-служба обладминистрации.

Еще на мосту отремонтируют опоры, пролетные строения, переходные плиты и проезжую часть. Закончить ремонт моста планируют в сентябре.

Напомним, что в Томске на Коммунальном мосту продолжаются ремонтные работы, из-за чего с 00.00 до 05.00 29 апреля проезд здесь будет полностью закрыт.