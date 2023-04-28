Сливочное масло в Томске остается самым дешевым по Сибири

В Томске самое дешевое сливочное масло. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Цены на сливочное масло на конец апреля в Томске остаются самыми низкими по Сибирскому федеральному округу (СФО). Об этом сообщает Томскстат.

Специалисты Томскстата проанализировали цены на основные продукты в Томске и в центрах регионов СФО по состоянию на 24 апреля 2023 года.

Сливочное масло в Томске осталось самым дешевым по Сибири. Так, один килограмм масла стоил в среднем 652,74 рубля. Самая высокая цена на него была зафиксирована в Иркутске — 931,40 рубля.

Также в конце апреля одним из дешевых товаров в Томске стал картофель – 24,88 рубля. Дешевле всего его можно было купить в Омске – за 23,40 рубля.

Статистики Томскстата сообщили цены и на другие продукты в городе.

Килограмм хлеба из пшеничной муки в среднем стоил в Томске 90,98 рубля, из ржаной муки — 71,56 рубля, килограмм гречневой крупы — 84,37 рубля.

Литр молока в конце апреля стоил в среднем 80,82 рубля, сметана – 247,60 рубля за кг, куриные яйца (10 штук) — 77,76 рубля, килограмм говядины – 508,91 рубля, килограмм курицы — 172,59 рубля, колбаса вареная — 425,54 рубля, сахар — 67,43 рубля, морковь – 40,57 рубля.