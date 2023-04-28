Река Томь полностью вскрылась в границах Томской области

Река Томь дошла до устья Фото: Алёна Мищенко

Река Томь 28 апреля вскрылась на всем протяжении в границах Томской области. Ледоход на Оби продолжается. Об этом сообщили в администрации региона.

«Томь за прошедшие сутки очистилась ото льда и дошла до устья. Вскрытие Томи проходило при малых уровнях воды, без осложнения обстановки», — отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

По данным специалистов, половодье в регионе проходит в штатном режиме. Транспортная логистика территорий не нарушена, стратегические объекты и жилые дома не подтоплены.

Ледоход на Оби проходит в районе села Могочино Молчановского района.

На других реках происходят разводья и полыньи.