В майские праздники скорый поезд Томск – Новосибирск будет ездить чаще Фото: Ксения Высотина

В майские праздники скорый поезд Томск – Новосибирск из-за традиционного повышения спроса в это время будет ездить чаще, сообщает администрация Томской области. По маршруту пассажиры смогут проехать в любой день с 28 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. При этом расписание скорого поезда 1, 5-9 мая изменится из-за ремонта пути.

«Отправление со станций Томск-2 — в 6.35 (без изменений), Томск-1 — в 6.56 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 11.27 (на 2 минуты позже). Отправление со станции Новосибирск-Главный — в 17.16 (на 14 минут раньше), прибытие на станции Томск-1 — в 21.58 (на 1 минуту раньше), Томск-2 — в 22.13 (на 2 минуты раньше)», - уточняет пресс-служба обладминистрации.

Также томичам напоминают, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие могут бесплатно ездить в скором поезде Томск-2 Новосибирск с 1 мая по 31 декабря 2023 года.

Также электрички в Томской области с 1 мая перейдут на летнее расписание.