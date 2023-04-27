В Томске на въезде на Коммунальный мост заменили плиты

Подрядчики работают на мосту по ночам, из-за чего движение здесь перекрыли с 27 по 29 апреля с 00.00 до 05.00 Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На въезде на Коммунальный мост в Томске заменили и подняли плиты, сообщает мэрия. Подрядчики провели первую часть работ по выравниванию въездов на мост в ночь со среды на четверг.

«Работы велись в районе 9 опоры моста. Специалисты заменили и подняли дорожные плиты, устранив перепад высот в месте их стыковки с дорожным полотном», - рассказали о деталях выполненных работ пресс-службе мэрии Томска.

Напомним, что работы по выравниванию плит и асфальтированию стыков на Коммунальном мосту продолжатся ночью 28 и 29 апреля. Для этого с 0.00 до 5.00 на мосту будет ограничено движение транспорта.

Также в Томске на три дня перекрыли движение по Ботаническому переулку.