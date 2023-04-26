В Томске 28 апреля пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в ближайшую пятницу, 28 апреля, пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Ярмарка будет проходить с 10.00 до 12.00 в кадровом центре «Работа России» по адресу: проспект Фрунзе, 103Д, первый этаж. 15 томских предприятий представят более 40 вакансий, как рабочих, так и офисных.

«Вакансии для соискателей с ОВЗ представят санаторий «Синий утес», театр «Скоморох», ДДЮ «Кедр», Региональный центр развития образования, Всероссийское общество инвалидов, компании «БОГАРА», «Примекс-Томск», «Зеленстрой», «Артлайф», «Пятерочка», «НИКИ г. Томск», «Централизованная бухгалтерия», «Вкусно и точка», «Восточная транснациональная компания» и ИП Прокудин О.В.», - уточняет пресс-служба обладминистрации.

Также участникам ярмарки расскажут, как заключить соцконтракт, открыть свое дело, пройти обучение, а еще они смогут получить консультации юриста и психолога.