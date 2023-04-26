Три томских портала запустили telegram-канал "Томск.Главные новости"

Фото: Ксения Высотина

Три главных портала Томска запустили свой новостной telegram-канал "Томск.Главные новости". В него входят такие ресурсы, как "Комсомольская правда-Томск", "Аргументы и факты-Томск" и "Московский комсомолец в Томске".

В telegram-канале ежедневно публикуются главные городские и областные новости. Помимо этого, порталы публикуют эксклюзивные истории, актуальные опросы и другую важную информацию о Томске.

Жители Томской области также могут предложить свою новость в telegram-канале "Томск.Главные новости". Для этого достаточно написать боту.

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