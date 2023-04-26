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НовостиОбщество26 апреля 2023 3:51

Главврачом Александровской районной больницы назначена Анна Корзунова

Ранее она исполняла обязанности главврача
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томской области

Фото: администрация Томской области

В Томской области главным врачом Александровской районной больницы назначена Анна Корзунова. Ранее она исполняла обязанности руководителя этой больницы, сообщает областная администрация.

На эту должность Анну Корзунову назначил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Анна Корзунова в 2006 году окончила СибГМУ по специальности «лечебное дело», с 2006 по 2007 годы прошла интернатуру по специальности «акушерство и гинекология».

Трудовую деятельность начала в Александровской районной больнице. Там она прошла путь от акушера-гинеколога до заместителя главврача по поликлинической работе.

С января 2023 года была назначена исполняющим обязанности главного врача Александровской районной больницы.