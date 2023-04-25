Делегация Томской области работает в Казахстане Фото: Валерий БУТАЕВ

Делегация Томской области с 24 по 27 апреля работает в Казахстане в рамках делового визита представителей Ассоциации инновационных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Состав делегации вошли заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин и и.о. начальника регионального департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Татьяна Бугаева.

«Российская делегация примет участие в заседании круглого стола в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, а также посетит технопарк Astana Hub, АО «НК «KAZAKH INVEST», Международный финансовый центр Астаны, ТОО «Городской центр развития инвестиций Astana Invest», Специальную экономическую зону и ряд других организаций и промышленных предприятий Астаны», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Обладминистрация отмечает, что Казахстан является одним из основных внешнеэкономических партнеров региона.