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НовостиОбщество24 апреля 2023 4:35

В Родительский день томские маршрутки будут чаще ездить до кладбища в Воронино

Маршрутки будут ездить с 07:00 до 21:30
Алёна Мищенко
В Томске увеличат количество автобусов до кладбища в Воронино.

В Томске увеличат количество автобусов до кладбища в Воронино.

Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 25 апреля, в Родительский день, увеличат количество автобусов городского маршрута №120, на котором можно уехать до кладбища в деревне Воронино, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Томичи смогут добраться до кладбища в Воронино на всех рейсах автобуса межмуниципального маршрута №120, следующего по схеме «ул. Мокрушина д. Воронино с. Семилужки»», – говорится в сообщении.

Рейсы маршрута №120 до остановки Зеленый массив продлят до кладбища в Воронино.

По информации обладминистрации, автобусы будут ездить с 07:00 до 21:30, интервал движения составит 8-10 минут.