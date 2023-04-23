Томичам рассказали, как отмечается первое воскресенье после Пасхи

Фото: Иван МАКЕЕВ

Красная горка – народное название первого воскресенья после Пасхи. По словам этнографов, красный означает "прекрасный", "радостный", а горы почитались как священные места богослужебных обрядов.

По традиции, на Красную горку, продолжающую пасхальные традиции, накрывают богатый стол. На нем обязательно должны быть крашеные яйца, кулич и творожная пасха. Также на Красную горку можно испечь блины и домашний хлеб.

Отметим, что Антипасха не считается завершением празднования Пасхи. До самого Вознесения, которое отмечается на сороковой после Воскресения Христова, Церковь живет Пасхой.