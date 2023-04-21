Мужчина получил ожоги тела и лица при пожаре в жилом доме в Томской области

В Томской области при пожаре пострадал мужчина. Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 20 апреля, в деревне Дегтяревка Шегарского района Томской области загорелся жилой дом. При пожаре пострадал мужчина. Он получил ожоги верхних конечностей и лица, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии на улице Сибирская, 6 в деревне Дегтяревка поступило в 15:35. Загорелся одноэтажный брусовой двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных полностью горел дом и надворные постройки.

По данным МЧС, хозяин первой квартиры находился на месте пожара, во второй квартире никто не проживает. Мужчина получил термические ожоги верхних конечностей и лица 2 степени, от госпитализации он отказался.

В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи дома, надворных построек, бани. Общая площадь пожара составила 127 квадратных метров.

Огонь удалось ликвидировать в 17:18. Причина пожара устанавливается.