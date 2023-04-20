Мейн-кун Хонда стал победителем пятой недели в конкурсе "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

Победителем пятой недели фотоконкурса «Главный котик Томска 2023» стал мейн-кун Хонда. Об этом сообщает «АиФ-Томск»

Напомним, 20 марта стартовал фотоконкурс «Главный котик Томска 2023». Победителям четырёх недель стали два Мурзика, Пират и Яша. В финале они поборются за годовой запас корма.

С 17 апреля томичи голосовали за очаровательного котика пятой недели. За звание победителя недели боролись Хонда и Кекс. С отрывом в 246 голосов победил мейн-кун Хонда, который набрал 1 371 голос, а Кекс – 1 125 голосов.

Голосование за следующих участников начнется 24 апреля и закончится 27 апреля.