Международный форум ассоциаций и консорциумов северных территорий пройдет в Томске 20-22 апреля

Форум состоится на базе ТГУ Фото: Ксения Высотина

На базе ТГУ 20-22 апреля пройдет Международный форум ассоциаций и консорциумов северных территорий. Информация об этом размещена на сайте вуза. Участвовать в форуме будут представители научных объединений и сообществ арктической направленности, представители администрации Томской области, других северных территорий, а также Ассоциации коренных малых народов Севера и Дальнего Востока, промышленные предприятия-партнеры. Также планируется, что форум посетят заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, губернатор Томской области Владимир Мазур и др.

«Также состоится рабочее совещание «Горизонты науки для развития северных регионов» с индустриальными партнерами – потенциальными инвесторами. Промпартнерам представят инновационный потенциал вузов и научных учреждений Большого университета Томска в сфере арктических, субарктических исследований», - рассказали в пресс-службе ТГУ.

Отмечается, что форум проводят в рамках празднования 145-летия ТГУ.