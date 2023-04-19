Томичи приняли участие в карнавальном спуске в Шерегеше

Фото: "Сибдепо".

В Кемеровской области в Шерегеше 15 апреля состоялось необычное мероприятие. На знаменитом горнолыжном курорте прошел карнавальный спуск GrelkaFest-2023.

В рамках мероприятия среди спускающихся были молодожёны, бесстрашные и отважные лыжники, сноубордисты и другие любители экстремальных ощущений. На месте событий побывал фотокорреспондент Сибдепо.

На месте фестиваля работал танцпол, где встретились участники в направлениях X-Performance в карнавальных костюмах и Dancehall, среди них были как начинающие, так и профессионалы.

Мероприятие продолжилось в 17:00 с кавер-группой For me band и любимыми песнями, а в 18-00 гости вновь встретились на главной сцене с хедлайнером GrelkaFest.