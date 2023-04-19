Путешественники из Томска и Новосибирска завершают сборку катамарана для продолжения кругосветки

Фото: томское отделение РГО

Путешественник из Томска Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Берёзкин почти собрали новое судно для продолжения кругосветного путешествия «По пути русских кругосветных мореплавателей».

Напомним, томское отделение РГО в 2021 году организовало кругосветную экспедицию «По пути русских кругосветных мореплавателей» на тримаране. Томич Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Березкин отправились в путешествие из Санкт-Петербурга в июле 2021 года. В марте 2023 года тримаран потерпел крушение во время шторма в Тихом океане, однако проблема была решена.Российский путешественник Дмитрий Трубицын одолжил свой катамаран. Судно осталось у него в гараже, исследователи связались с сибиряком и получили разрешение на его использование.

Потеря судна сдвинула сроки завершения экспедиции. Путешественники рассчитывают, что они должны вернуться в Санкт-Петербург в июле 2024 года.

«18 апреля поставили мачту. Дело это волнительное. Подключаем электрику, закупаем воду и еду. В четверг-пятницу сбрасываем катамаран на воду. В субботу грузим вещи, а в воскресенье, 23 апреля готовы выходить в море. Ветер обещают сильный, но попутный», — рассказал «АиФ-Новосибирск» руководитель экспедиции Евгений Ковалевский.

К основному составу кругосветной экспедиции присоединились два человека –путешественник из Екатеринбурга Андрей Черепанов и чилиец Калеб Хара Гарате. Стартовать на остров Нуку-Хива путешественники планируют 20 апреля 2023 года.