В Томске волонтеры спасают жизнь замученному псу из Кемеровской области

Фото: приют для собак "Дог Хаус" г. Томск

В Томске зоозащитники спасают жизнь псу Марику, которого привезли из Мариинска Кемеровской области. За два месяца жизни у новых хозяев, он перестал двигаться и сильно похудел, сообщает «АиФ-Томск».

Как рассказала эксперт и волонтер приюта «Дог Хаус» Наталья Севостьянова, Марик был бездомным. В феврале 2023 года пес попал под машину, но обошлось без переломов и серьезных травм. Позже волонтерам удалось найти Марику новый дом. В апреле хозяева сообщили, что собака не ест.

«Волонтеры приехали на место, что они увидели, даже у бывалых волос встал дыбом: собака, вмерзшая в свои экскременты в будке, на передней лапе привязана самодельная шина из палок, лапа загнута вдоль тела назад, собака истощена до предела, пролежни по всему телу, мышцы атрофированы», – рассказала Наталья Севостьянова.

Неизвестно сколько Марик находился в таком положении. Кемеровские врачи предложили ампутировать лапу молодому псу. Волонтеры не согласились на это условие и решили отправить собаку в Томск.

В Томске врачи пообещали сохранить животному лапу, однако для этого требуется не одна операция, так как пострадал плечевой, локтевой и лучевой суставы. В ходе операции Марику закрепят больные составы, чтобы облегчить боль и дать собаке возможность нормально передвигаться.

Сейчас собаку откармливают, подлечивают, обрабатывают пролежни и обрабатывают от паразитов. Зоозащитники собирают деньги на операцию.