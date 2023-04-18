Томский политех проведет «Фиджитал-день» в честь своего 127-летия

«Фиджитал-день» пройдет на Новособорной площади 13 мая Фото: Пресс-служба ТПУ

Томский политехнический университет в честь своего 127-летия проведет на Новособорной площади «Фиджитал-день», сообщается на сайте вуза. Праздник состоится 13 мая, и на нем обещают интересные активности для людей разных возрастов.

«Основная идея организаторов — показать современные технологии и инженерные профессии на главной городской площади. Программа стартует в 12.00 и завершится в 23.00. В этот день на Новособорной площади Томска будут развернуты шатры-павильоны, где каждый сможет присоединиться к событиям в цифровом и реальном мире», - анонсирует пресс-служба ТПУ.

Любой желающий сможет поучаствовать в игре «Миссия: инженер», посмотреть документальные фильмы о технологиях будущего или отправиться на экскурсию в лаборатории политеха на вузовском автобусе. В образовательном павильоне можно будет пройти тренинги по подготовке к ЕГЭ и профориентационное тестирование. А на выставке работ школьников – увидеть проекты в области IT, виртуальной и дополненной реальности, транспортных систем, космических, биотехнологий, промышленного дизайна. Также в программе «Фиджитал-дня» - гибридный турнир по футболу и интерактивному шахбоксу, викторины, игры, виртуальная прогулка по ядерному реактору Томского политеха и многое другое.