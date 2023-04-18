ФАС возбудила дело в отношении Спецавтохозяйства из-за уменьшения числа мусорных контейнеров в Томском районе

В Томском районе уменьшилось количество мусорных контейнеров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Томское УФАС начало рассматривать дело в отношении Спецавтохозяйства города Томска по признакам злоупотребления положением на рынке. Именно это предприятие является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, а в Томске и в Томском районе его доля на рынке услуг составляет 100 процентов.

«УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» необоснованно сократило собственные расходы и нарушило условия договора на территориях Калтайского и Богашевского сельских поселений. Мусорные контейнеры переворачивали, а места для вывоза ТКО определяли самовольно. В результате этого в селе Калтай вместо 13 площадок осталось семь, в деревне Кандинка - вместо 11 площадок всего семь. В селе Богашево количество контейнеров было сокращено с 99 до 29, а в селе Лучаново - с 27 до восьми», - рассказали в пресс-службе и уточнили, что эти действия носили системный и планомерный характер.

Дело в отношении УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» возбуждено по признакам нарушения Закона о конкуренции.