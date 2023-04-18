В Томске закрыли кальянную, в которой нашли пожарные и строительные нарушения

В Томске закрыли кальянную из-за многочисленных нарушений. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске бизнесмен открыл кальянную в пристройке, которая была закрыта в период пандемии. Также при проверке объекта были выявлены пожарные и строительные нарушения, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

«При проверке объекта был выявлен ряд нарушений строительных и пожарных нормативов. Так, не было пожарного подъезда к зданию; облицовка стен состояла из легковоспламеняющихся материалов, лестница эвакуационного выхода не соответствовала нормативам, котельная также была построена с нарушениями. Кроме того, отсутствовали пожарная сигнализация и пожарный водопровод», – говорится в сообщении.

Предприниматель заключил с мэрией Томска мировое соглашение, согласно которому должен был не эксплуатировать здание и устранить все нарушения за 6 месяцев. Однако свои обязательства он не исполнил. Материалы были переданы судебным приставам.

После этого ситуация также не изменилась, поэтому бизнесмена подвергли штрафу и предоставили новый срок. Также ему запретили выезжать за пределы РФ.

Только после штрафа предприниматель исполнил обязательства. Сейчас пристройка приведена в порядок и готова к эксплуатации. Там будут располагаться офисные помещения.