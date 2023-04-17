В Богоявленный кафедральный собор Томска доставили благодатный огонь

В Томск доставили благодатный огонь. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В томский Богоявленный кафедральный собор доставили благодатный огонь, рассказали «АиФ-Томск». Огонь в церковь занес митрополит Томской области Ростислав. И во время вечерней литургии верующие смогли зажечь от благодатного огня лампады.

Напомним, что вчера верующие отмечали праздник Пасхи. В понедельник божественную литургию в Петропавловском соборе провел митрополит Ростислав.

Далее благодатный огонь доставят в другие храмы Томска и области.

18 апреля богослужение пройдет в Богоявленском кафедральном соборе, а вечером – в Свято-Троицкой церкви. 19 апреля литургия запланирована в Знаменском храме, вечером – в Воскресенской церкви.

20 апреля богослужение пройдет в селе Мельниково в храме в честь иконы Божией Матери «Смоленская-Одигитрия». А вечером того же дня митрополит приедет в Свято-Троицкий храм села Первомайское.

21 апреля литургия состоится в Богородице-Алексиевском монастыре Томска, а вечером – в Северске, в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери.

В субботу, 22 апреля, богослужение пройдет в Покровском храме Асино. А в воскресенье, 23 апреля, - в храме святителя Николая села Зырянское.