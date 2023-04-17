Клещи продолжают нападать на жителей Томской области, несмотря на снег и холод

За неделю от клеща пострадали 5 томичей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 6 по 12 апреля в больницы Томской области с присасыванием клещей обратились 5 человек, в том числе 2 ребенка. Всего в регионе зарегистрировано 12 случаев, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области с присасыванием клещей обратились 12 человек, в том числе 3 ребенка. Из обратившихся 2 человека привиты от клещевого энцефалита, в том числе 1 ребенок», – говорится в сообщении.

Наибольшая часть обращений приходится на Томск и Томский район.

Специалисты напоминают, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация.

За последнюю неделю прививки в Томской области поставили 5 402 человека, в том числе 1 248 детей. Всего вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 21 440 человек, из них 5 338 детей.