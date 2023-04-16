Жители Томска в соцсетях делятся фотографиями пасхальных столов

Фото: "Регион-70"
В воскресенье, 16 апреля, жители Томской области отмечают праздник Светлой Пасхи. В этот весенний день принято биться яйцами и есть воздушные куличи. Томичи в социальных сетях делятся фотографиями пасхальных блюд, которые они приготовили.
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"
Томичи дружно взялись за выпечку куличей и украшение яиц, вкладывая в них усердие и весь свой творческий потенциал. На фотографиях изображены как куличи, так и творожные пасхи, которые сегодня украшают столы горожан и жителей области.
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"
Томичи проявили креатив и в покраске яиц, сделав их даже «космическими».
Добавим, что в 2023 году Пасхальная неделя началась 16 апреля – на Пасху и закончится 23 апреля – на Красную горку. Поэтому печь куличи православные томичи будут еще целую неделю.