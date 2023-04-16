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НовостиОбщество16 апреля 2023 2:00

Небольшой снег и +1 градус ожидаются в Томске в воскресенье

На дорогах местами гололедица
Алёна Мищенко
В Томске в воскресенье будет прохладно.

В Томске в воскресенье будет прохладно.

Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 16 апреля, в Томске ожидается +1 градус и небольшой мокрый снег, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой мокрый снег. Ветер прогнозируют юго-западный с переходом на северо-западный днем 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура днем составит -1…+1°С.

В Томской области днем ожидается небольшой мокрый снег. Температура днем -3…+2°С, местами ожидается-5…-10°С.

На дорогах местами гололедица.