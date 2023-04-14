Около 500 свадеб сыграли в Томской области в первый месяц весны 2023 года

В Томской области зарегистрировали около 500 браков в марте. Фото: Иван МАКЕЕВ

В марте 2023 года в Томской области заключили почти 500 официальных браков. В «красивые» даты марта в регионе поженились 57 пар, сообщили в областной администрации.

«Всего в первый месяц весны органы ЗАГС зарегистрировали 488 браков, из которых в Томске — 346 (70,9 %), в других городах и районах области — 142 (29,1 %)», – говорится в сообщении.

В «красивые» даты месяца 03.03.2023 и 23.03.2023 в Томской области браки зарегистрировали 57 пар.

За первый месяц весны в регионе зарегистрировали 22 интернациональных брака с гражданами Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Израиля, Индии и Северной Македонии.

Всего на регистрацию брака подано 749 заявлений, из них 397 – через портал «Госуслуги».

В марте было проведено более 300 торжественных церемоний, среди которых 291 — государственной регистрации заключения брака и 20 — чествований юбиляров супружеской жизни.