В Томске ищут пожилого мужчину с возможной потерей памяти

Фото: ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт» Томской области

В Томске ищут 69-летнего Юрия Кудряшова, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Томской области. Мужчина 13 апреля ушел из дома в неизвестном направлении. Отмечается, что он может страдать потерей памяти.

Пропавший мужчина имеет рост примерно 170 сантиметров и плотное телосложение. У него голубые глаза и темно-русые с проседью волосы. Известно, что Юрий Кудряшов был одет в черную кожаную куртку, синие трикотажные штаны и черные ботинки.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52», - просит пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт» и напоминает, что звонки бесплатны и принимаются круглосуточно.

В 22.00 планируется сбор по адресу улица Трудовая, 22/1.