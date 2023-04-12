Житель Томской области рассказал, как искал погибшего на СВО 20-летнего сына

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В Томской области посмертно наградили орденом Мужества жителя Кожевниковского района Сергея Светличного, который погиб в ходе СВО в феврале 2023 года. Ему было всего 20 лет. Журналисты издания «АиФ-Томск» поговорили с отцом бойца Андреем Светличным и сослуживцем Виталием, чтобы рассказать о герое СВО.

Сергей закончил срочную службу в 2021 году. Парню понравилась служба в армии, а патриотизм заставил остаться в рядах вооруженных сил РФ. Он решил служить дальше и подписал контракт сроком на 3 года. Позже Сергея назначили младшим сержантом.

После объявления в России о проведении СВО Сергей с сослуживцами отправился на границу РФ. Томич почти год находился в зоне спецоперации. Погиб в селе Площанка ЛНР. О смерти бойца родные узнали от сослуживцев.

«Был настойчивый, упрямый. Командир Сергея рассказал, что он настойчиво шел на задания и в зоне СВО. Получил ранения под минометным обстрелом, сначала в руку, потом в шею. В результате чего скончался», – рассказал сослуживец.

После сообщения о гибели Сергея официального подтверждения этому не было. Отец не поверил, что сын погиб и отправился в Донецк на его поиски.

«Я надеялся, что найду его живым. Устал ждать. Прошёл месяц и отправился на поиски сам. Помогали томские волонтёры, которые помогают родственникам бойцов СВО. У меня была цель: я сказал, что не приеду, пока не найду сына», – вспоминает Андрей Светличный.

Когда Андрей был в Донецке, ему поступил звонок из Ростова-на-Дону. Отца попросили приехать на опознание. После этого мужчина не мог прийти в себя.

Фото: Качановская Наталья/ "АиФ-Томск"

Молодого бойца похоронили в деревне Зайцево Кожевниковского района Томской области. Там установят стелу и памятную доску с фотографией погибшего. Также Сергей был посмертно награжден орденом Мужества, при жизни его наградили медалью «За боевые отличия». Орден останется у отца, а медаль вручат матери.