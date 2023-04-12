В Томске не хватает коррекционных школ для детей с ОВЗ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томск нуждается в новой коррекционной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент таких школ в городе всего три. В них обучаются почти 1000 детей, сообщает «МК в Томске» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным горадминистрации, в областном центре проживают более 5 тысяч детей с ограниченными возможностями. Из них 4274 ребенка учатся в обычных школах и коррекционных классах, еще 921 ребенок - в специализированных коррекционных школах.

На данный момент в Томске три коррекционные школы – школа №39, школа №45 и школа-интернат №22. Дети с ОВЗ учатся по специальным адаптированным образовательным программам. Однако городу требуется еще одна подобная школа.

«В связи с ежегодным количеством обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих исключительно адаптированные основные общеобразовательные программы, существует потребность в строительстве еще одной школы такого типа не менее, чем на 300 мест», – уточнили в мэрии.

Когда именно могут построить школу не уточняется, однако потребность в подобной школе учитывают в долгосрочных перспективных планах.