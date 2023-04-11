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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:15

Выплату в 10 тысяч рублей для томских ветеранов ВОВ сделали ежемесячной

Такое решение принял губернатор ВЛадимир Мазур
Алёна Мищенко
Томские ветераны будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно.

Томские ветераны будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: Михаил ПАТЛИС

В Томской области инвалидам и участникам Великой отечественной войны начнут выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно. Такое распоряжение принял губернатор Томской области Владимир Мазур.

По данным обладминистрации, в регионе осталось 54 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 706 вдов участников, 33 жителя блокадного Ленинграда, 41 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей и 1868 тружеников тыла.

Основные меры социальной поддержки ветераны получают за счет федерального бюджета, на областном уровне действуют дополнительные меры поддержки.

Ежегодно участникам войны помогают в ремонте жилья. В прошлом году такую помощь получили 202 ветерана на 12 млн рублей. В 2023 году власти планируют улучшить условия 200 ветеранов на 11 млн рублей. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получают инвалиды и участники войны, из них 2,5 тысячи - труженики тыла.

«Выплату в 10 тысяч рублей сделаем не единовременной, а ежемесячной. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будем каждый месяц выплачивать 10 тысяч», - распорядился Владимир Мазур.

В Томской области традиционно 9 мая пройдут патриотические мероприятия, конкурсы и концерты. В Томске в День Победы пройдет возложение цветов в Лагерном саду, парад, митинг, шествие Бессмертного полка, будут работать интерактивные площадки, а вечером прогремит праздничный 12-минутный салют.