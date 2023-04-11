Выплату в 10 тысяч рублей для томских ветеранов ВОВ сделали ежемесячной

Томские ветераны будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Томской области инвалидам и участникам Великой отечественной войны начнут выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно. Такое распоряжение принял губернатор Томской области Владимир Мазур.

По данным обладминистрации, в регионе осталось 54 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 706 вдов участников, 33 жителя блокадного Ленинграда, 41 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей и 1868 тружеников тыла.

Основные меры социальной поддержки ветераны получают за счет федерального бюджета, на областном уровне действуют дополнительные меры поддержки.

Ежегодно участникам войны помогают в ремонте жилья. В прошлом году такую помощь получили 202 ветерана на 12 млн рублей. В 2023 году власти планируют улучшить условия 200 ветеранов на 11 млн рублей. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получают инвалиды и участники войны, из них 2,5 тысячи - труженики тыла.

«Выплату в 10 тысяч рублей сделаем не единовременной, а ежемесячной. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будем каждый месяц выплачивать 10 тысяч», - распорядился Владимир Мазур.

В Томской области традиционно 9 мая пройдут патриотические мероприятия, конкурсы и концерты. В Томске в День Победы пройдет возложение цветов в Лагерном саду, парад, митинг, шествие Бессмертного полка, будут работать интерактивные площадки, а вечером прогремит праздничный 12-минутный салют.