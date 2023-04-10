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НовостиОбщество10 апреля 2023 5:05

В Томске сгорели сразу два аварийных расселенных дома в районе улицы Гоголя

Причина пожаров устанавливается
Алёна Мищенко
В Томске сгорели два аварийных дома.

В Томске сгорели два аварийных дома.

Фото: Ксения Высотина

В Томске за выходные сгорели два аварийных расселённых деревянных дома в Советском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар в деревянном расселенном двухэтажном доме по улице Гоголя случился 9 апреля. Сигнал о происшествии поступил в 18:11. Огонь потушили в 19:45.

В результате пожара частично обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши. Частично внутри и снаружи обгорели стены. Общая площадь возгорания составила 250 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар произошел в ночь на 10 апреля в двухэтажном брусовом расселенном доме по улице Красноармейская.

В результате пожара частично обгорели стены внутри дома на 2 этаже. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров. Причина пожара устанавливается.