Фестиваль современного танца пройдет в Томске 10 апреля

Фестиваль пройдет 10 апреля сцене Дворца творчества детей и молодёжи. Фото: Сергей ГАПОН

Фестиваль современного танца «И это, по-твоему, искусство?» пройдет 10 апреля на сцене Дворца творчества детей и молодёжи в Томске. Как сообщают организаторы, это финальное событие фестиваля.

Гости вечера увидят одноактный танцевальный спектакль от хореографа Виктории Арчая и томских танцовщиков. Также томичи посмотрят постановки современного танца коллективов города.

«Формат фестиваля не конкурсный, его основная цель — развитие современного танца в Томске, создание возможностей для профессионального роста и творческой самореализации танцовщиков и хореографов, возможностей для их коллаборации с представителями других творческих направлений», — сообщают организаторы.

«Вечер современной хореографии» пройдет 10 апреля в 19:00 по улице Вершинина, 17. Вход бесплатный. Для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля.

Проект создается при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.