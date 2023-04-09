В томском селе был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в селе Трубачево был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. У сельчанина изъяли наркотическое средство массой почти 200 гр, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Мужчина пояснил, что собрал части дикорастущей конопли, которую хранил на территории крытого двора своего дома. Полицейские изъяли коробку с веществом растительного происхождения, которое, согласно проведенной экспертизе, является «марихуанной» - наркотическим средством из растения рода Конопля, общей массой 187 граммов", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что следственным отделом ОМВД России по Шегарскому району в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления.