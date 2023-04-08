Капитальный ремонт томского лицея №8 выполнили на 60%

Готовность объекта составляет 60%.
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
Капитальный ремонт лицея №8 имени Рукавишникова проконтролировали заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, руководитель департамента капитального строительства Арсланом Садыковым и сотрудники подрядных организаций.
Учебное заведение готово на 60%. Работы ведут в рамках федерального проекта “Модернизация школьных систем образования”, сообщили в пресс-службе администрации Томска.
Специалисты монтируют внутренние инженерные сети, занимаются укладкой кафеля и шпаклёвкой стен кабинетов. Через две недели бригады планируют приступить к благоустройству работу над фасадом здания.
Напомним, в Томске отремонтируют проблемный участок дороги по Иркутскому тракту в мае.