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НовостиОбщество8 апреля 2023 8:41

Капитальный ремонт томского лицея №8 выполнили на 60%

Подрядчик работает в рамках программы “Модернизация школьных систем образования”
Дарья Черникова
Готовность объекта составляет 60%.

Готовность объекта составляет 60%.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Капитальный ремонт лицея №8 имени Рукавишникова проконтролировали заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, руководитель департамента капитального строительства Арсланом Садыковым и сотрудники подрядных организаций.

Учебное заведение готово на 60%. Работы ведут в рамках федерального проекта “Модернизация школьных систем образования”, сообщили в пресс-службе администрации Томска.

Специалисты монтируют внутренние инженерные сети, занимаются укладкой кафеля и шпаклёвкой стен кабинетов. Через две недели бригады планируют приступить к благоустройству работу над фасадом здания.

Напомним, в Томске отремонтируют проблемный участок дороги по Иркутскому тракту в мае.