В Томске за неделю убрали почти 1400 незаконных рекламных объявлений и табличек

Рейды для демонтажа незаконной рекламы проходят ежедневно Фото: Евгения ГУСЕВА

За неделю с улиц Томска убрали почти 1400 незаконных рекламных объявлений и табличек, среди которых было четыре баннера, отчитались в мэрии города. Рейды для выявления таких объявлений и их демонтажа в Томске проходят ежедневно, в них участвуют сотрудники районных администраций и «Санитарная милиция города Томска».

«Рейды прошли на проспектах Ленина, Мира, Фрунзе, Комсомольский, улицах Интернационалистов, Смирнова, Мичурина, Пушкина, Розы Люксембург, Энергетическая, Ракетная, в переулках Урожайный, Тихий и не только. Ко всем телефонам, указанным в объявлениях, был подключен автодозвон», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Большую помощь в борьбе с незаконной рекламой на улицах города оказывают томичи с помощью приложения «Наш Томск». Заявки, полученные через приложение, берутся в работу незамедлительно, подчеркнули в мэрии.