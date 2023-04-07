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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:21

В Томске за неделю убрали почти 1400 незаконных рекламных объявлений и табличек

Томичи могут сообщить о незаконной рекламе через приложение «Наш Томск»
Александра Тайбатрова
Рейды для демонтажа незаконной рекламы проходят ежедневно

Рейды для демонтажа незаконной рекламы проходят ежедневно

Фото: Евгения ГУСЕВА

За неделю с улиц Томска убрали почти 1400 незаконных рекламных объявлений и табличек, среди которых было четыре баннера, отчитались в мэрии города. Рейды для выявления таких объявлений и их демонтажа в Томске проходят ежедневно, в них участвуют сотрудники районных администраций и «Санитарная милиция города Томска».

«Рейды прошли на проспектах Ленина, Мира, Фрунзе, Комсомольский, улицах Интернационалистов, Смирнова, Мичурина, Пушкина, Розы Люксембург, Энергетическая, Ракетная, в переулках Урожайный, Тихий и не только. Ко всем телефонам, указанным в объявлениях, был подключен автодозвон», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Большую помощь в борьбе с незаконной рекламой на улицах города оказывают томичи с помощью приложения «Наш Томск». Заявки, полученные через приложение, берутся в работу незамедлительно, подчеркнули в мэрии.