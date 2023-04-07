В Томске начали комплектовать детские сады на новый учебный год

В Томске начали комплектовать детские сады на ноый учебный год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске начали формировать списки детей, которые попадут в муниципальные детские сады с 1 сентября, сообщила мэрия города. Составляют списки специалисты комитета по дошкольному образованию.

«Если при проверке очереди по ссылке, размещенной на официальном сайте, отражается информация - «Заявления найдены, но среди них не найдены очередники», заявление перешло в статус: «Принято решение о зачислении», «Одобрен перевод», «Принято решение о зачислении на постоянной основе», то ребёнок включен в предварительный список по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений на новый учебный год», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Уточненный список направят на согласование не позднее 18 мая. Чтобы отказаться от предложенного места в детском саду, родителям нужно написать заявление в департамент образования администрации города Томска. Ведомство находится по адресу: улица Шевченко, 41а. Обращаться нужно в кабинет №101, с понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00.