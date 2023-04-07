В Томске подвели итоги конкурса «Учитель года»

Стали известны имена победителя и лауреатов конкурса «Учитель года» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске определили победителей и призеров конкурса «Учитель года». Победу в конкурсе одержал учитель физкультуры школы №43 города Томска Кирилл Базюк. Второе место заняла Анастасия Воспитанюк, учитель русского языка Томского гуманитарного лицея, а третье – учитель начальных классов школы № 5 г. Колпашево Татьяна Воробьёва,

«Учредители регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» — Департамент общего образования Томской области, Томский государственный педагогический университет, Томская территориальная организация профсоюза работников народного образования и науки», - уточнили в администрации Томской области.

В число финалистов конкурса также вошли Анастасия Дукмас, учитель русского языка и литературы томской школы № 14 им. А.Ф. Лебедева и Александр Орехов, учитель биологии школы № 84 ЗАТО Северск. Они заняли четвертое и пятое места соответственно. Кирилл Базюк и Алексей Орехов также получили призы зрительских симпатий.