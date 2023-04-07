Радиовещание может отсутствовать в Томске с 10 по 14 апреля

Радиовещание будет отсутствовать в Томске на следующей неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с 10 по 14 апреля будет отсутствовать радиовещание. Это связано с техническими работами на телевизионной башне, сообщает пресс-служба томского ОРТПЦ.

Отключения пройдут на время установки новой передающей антенны FM-вещания на замену устаревшей.

«В Томске в период с 10 по 14 апреля (максимальный период) с 10:00 до 16:00 часов могут отсутствовать в эфире некоторые радиостанции, отключение которых необходимо для безопасного проведения работ. Работы могут быть отменены из-за неблагоприятных погодных условий», – говорится в сообщении.

Уточняется, что радиовещание может отсутствовать на 17 радиоканалах.