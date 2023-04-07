Проблемы с водой произошли в трех районах Томска из-за упавшего дерева

В Томске снизился напор воды из-за упавшего дерева. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске ночью 7 апреля дерево упало на электросети и спровоцировало аварию из-за которой снизился напор воды в трех районах города. Водоснабжение полностью восстановят в течение полутора часов, сообщила пресс-служба мэрии.

«Сегодня ночью упавшее дерево спровоцировало аварию на электросетях. В результате этого ночью снизились параметры водоснабжения в Кировском, Советском и Октябрьском районах», – говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что «Томскводоканал» перезапустил свои насосные станции, водоснабжение полностью восстановят в течение полутора часов.

Если после этого времени у томичей будет слабый напор воды, то они могут обратиться в дежурную службу «Томскводоканала» по телефону 90-50-90 или в городскую ОДС по номеру 005.