Томичам на заметку: бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о результатах «Спартака»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с «РБ Спорт» высказался о результатах «Спартака» в последних матчах. По мнению специалиста, любой тренер красно-белых испытывает повышенное давление со стороны общественности.

«Работать в «Спартаке» очень сложно. К команде приковано повышенное внимание по всей стране. Чуть оступился — уже разговоры об увольнении. Можно сказать, у тренеров

«Спартака» всегда на шее петля. Так что кресло под Абаскалем будет пошатываться. В этом плане ничего не меняется. Абаскалю трудно, как и всем его предшественникам. При Гильермо красно-белые вроде нормальные играют, но иногда проваливают матчи и по игре, и по результату», — сказал Канчельскис.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года. Действующее соглашение 33-летнего испанца со «Спартаком» рассчитано до лета 2025-го.