Друг на час, догситтер и раскройщик бересты: список самых необычных томских вакансий

Фото: Ксения Высотина

С 17 апреля в 21:00 на ТНТ выходит драмеди «Друг на час». В центре сюжета – история небанального знакомства и дружбы пенсионера и парня с интересной профессией «друга на час». Если вы никогда не слышали о таком ремесле, то самое время познакомиться с самыми нестандартными видами заработка. Накануне премьеры мы составили список самых необычных вакансий в Томске.

Догситтер (или зооняня)

Иначе говоря, это няня для собаки. Если у хозяина планируется отпуск или командировка, а возможности оставить своего любимого питомца на передержку родственникам или друзьям нет, то пушистого друга можно спокойно доверить зооняне. Специалист возьмет питомца к себе или будет присматривать за ним в квартире клиента: навещать собаку, гулять, кормить в соответствии с привычным распорядком и играть с животным.

Варщик варенья

Оказывается, варят варенье не только бабушки. Есть люди, которые занимаются этим профессионально. И речь идет не только о привычном нам ягодном или фруктовом варенье, но и о необычных и нестандартных видах десерта. Например, в сибирских магазинах можно встретить варенье из сосновых шишек, черемухи или калины.

Раскройщик изделий из бересты

Чисто-сибирская вакансия, которую можно встретить на популярном сайте по поиску работы. Основное требование к сотруднику – дисциплинированность, ведь изготовление изделий из бересты – задача не из легких. Материал раскраивается по специальному шаблону, тщательно очищается наждачной бумагой от шероховатости и наслоений. Если вы усидчивый и аккуратный, то эта профессия для вас.

Организатор свиданий

Возможно, в городах-милионниках эта вакансия существует уже давно, но в мелких городах она только недавно начала набирать популярность. Организатор свиданий – человек, который поможет вам сделать самый незабываемый сюрприз своей второй половинке, устроить лучшее свидание в жизни и позаботиться о самом оригинальном подарке. Сегодня распространены свидания на крыше или в лесу (в купольных беседках, напоминающих стеклянный шар). Существуют даже целые агентства, которые предлагают организовать сюрприз по сценарию из каталога или разработают идеальное свидание специально для вас.

Друг на час

Друг на час — человек, которого нанимают для душевного и дружеского общения. Он может общаться на расстоянии: обсуждать тему, интересную клиенту по телефону или в мессенджере, а может лично встретиться и составить компанию для похода в кино, музей или спортзал. «Друг» готов провести вечер за ужином в ресторане или поехать покорять тайгу. Такая услуга зародилась в Южной Корее в 1900-х годах – тогда там можно было «взять в аренду» гостей на свадьбу. В России существуют целые агентства, где можно выбрать друга, с которым будет приятно провести время. А в Томске услуги «друга на час» часто можно найти в объявлениях на сайтах.

Фото: ТНТ

Стать другом можно на час, а остаться навсегда, как в новом сериале ТНТ «Друг на час».

О сериале:

Главный герой – Николай Сергеевич Маякин, долгие годы руководивший отделением педиатрии, выходит на пенсию и попадает в «чудесный мир пенсионеров», в котором можно делать все, что захочется - путешествовать, заниматься любимым хобби, уделять время себе и семье. Но, к сожалению, у Николая Сергеича нет ни сбережений, ни семьи. Жена покинула его год назад, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь…Довольно быстро вкусив все социальные и общественные «блага» пенсионера, Николай Сергеевич решает незамедлительно отправиться к жене…Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным Лехой, и уже вместе они отправляются во все тяжкие…

Смотрите драмеди «Друг на час» с 17 апреля в 21:00 на ТНТ

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