Северск вошел в тройку лидеров среди городов СФО с благоприятной средой

Северск вошел в перечень самых комфортных для жизни российских городов. Фото: Анна Ковалёва

Северск вошел в перечень городов России с благоприятной городской средой по итогам 2022 года. Закрытый город набрал 208 баллов и занял лидирующую строчку городов СФО, сообщил мэр города Николай Диденко.

Министерство строительства и ЖКХ России подвело итоги оценки качества городской среды за 2022 год. Города, которые набрали более 180 баллов из 360 возможных, считаются комфортными для жизни.

Северск вошел в перечень самых комфортных для жизни российских городов и набрал 208 баллов.

«По результатам исследования Северск набрал 208 баллов - это наибольшее количество балов среди муниципальных образований Томской области - и вошёл в тройку лидеров городов СФО в своей классификации благоприятных для проживания городов», – сообщил мэр Диденко.

Томск набрал 202 балла, Асино – 172 балла, Кедровый –179 баллов, Стрежевой – 203 балла, Колпашево – 174 балла.

Среди городов СФО, Новосибирск оценили в 204 балла, Новокузнецк – 201 балл, Омск –154 балла, Барнаул – 202 балла, Красноярск – 201 балл, Иркутск –201 балл, Кемерово – 212 баллов.