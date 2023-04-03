Веб-сериал о томских волонтерах выйдет в 2023 году на YouTube и ВКонтакте

В сериале волонтеры рассказывают о своей работе. Фото: Пресс-служба ТГУ

В Томске снимают веб-сериал о волонтерах «По доброй воле», сообщает пресс-служба Томского госуниверситета. В документалке, которую планируют выпустить на YouTube и ВКонтакте уже в 2023 году, рассказывается о деятельности зоозащитной группы «Виктория», экоорганизации ТГУ «Чистый университет ТГУ» и благотворительного фонда «Томск без сирот». Режиссер веб-сериала – выпускница ТГУ, преподаватель Института культуры и искусств Александра Преснякова.

«Как только сериал будет готов, мы сразу выложим его в открытый доступ на YouTube и во ВКонтакт». Плюс в начале июня, не позднее 10 числа, планируем провести показы в Томске. Места сейчас рассматриваем», - рассказывает режиссер.

Создатели веб-сериала «По доброй воле» говорят, что его целевая аудитория - школьники, студенты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Сериал снимается при поддержке конкурса молодежных социальных проектов «Росмолодежь. Гранты».