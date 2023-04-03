Более 190 млн рублей пособий выплатили работающим томичкам по беременности и родам

Беременные томички получили пособия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2023 году более тысячи молодых мам получили пособия по беременности и родам. Работающим томичкам выплатили более 190 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В первом квартале 2023 года отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Томской области выплатило пособия по беременности и родам 1085 женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Им перечислено более 190,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Размер выплаты зависит от заработка, сложности родов и других факторов. Минимальная сумма пособия составляет около 74 757 рублей, максимальная – 530 976 рублей.

Максимальную выплату получают женщины, имеющие предельный средний заработок, а также при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Выплачивается сразу вся сумма.

Пособие также можно получить в случае усыновления ребенка. Продолжительность такого отпуска составляет 70 дней после рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.

Также в 2023 году 7 511 томичей получили более 207 тысяч рублей по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.