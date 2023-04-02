Некачественные ветпрепараты выявил Россельхознадзор по Новосибирской и Томской областям

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4 лекарственных ветпрепарата зарубежного производства оказались несоответствующими качеству. Об этом сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям.

Россельхознадзор приостановил для ветеринарного применения обращение следующих серий лекарственных препаратов:

- антибактериальное лекарство «Комбитрим 240», серия 4014501, срок годности 06.2026, производство «Kela N.V.» (Бельгия)

- вакцина против реовирусного теносиновита птиц «Реомун-3», серия 103-273, срок годности 12.09.2024, производство «Biomune Compahy» (США)

- вакцина «Литергард LT-C», серия 585990, срок годности 23.01.2024, производство «Zoetis LLC» (США)

- вакцина против гриппа птиц «Севак Флю H9 К», серия 011LG1NB, срок годности 21.09.2024, производство «Ceva-Phylaxia Veterinary Biological Company Ltd» (Венгрия).

Россельхознадзор просит жителей Томской области при обнаружении запрещенных лекарств на территории региона сообщить по тел 226-64-70.