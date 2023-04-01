Томичи 1 апреля облились холодной водой в рамках акции «Пробуждение»

В Томке прошла акция "Пробуждение". Фото: Мария АНАНОВА

В субботу, 1 апреля, на стадионе «Политехник» состоялась традиционная весенняя акция любителей зимнего плавания «Пробуждение». В рамках мероприятия участники облились из ведер холодной водой.

По предварительным оценкам, в массовом обливании поучаствовали около 200 человек. Несмотря на прохладную погоду, томичи совершили традиционное обливание и получили большой заряд энергии от водной процедуры.

Организаторы мероприятия – федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Томской области «Томские моржи» и «Клуб вольных туристов».

В этом году к акции присоединились студенты, дети, мужчины, женщины, пожилые люди и все те, кто ведет здоровый образ жизни. Для участия в акции в 2023 году была необходима регистрация.

Напомним, впервые акция «Пробуждение» прошла в Томске в 2016 году и обрела немало сторонников.