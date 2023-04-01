Еще 87 жителей Томской области заразились COVID-19 за сутки

В Томской области выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Томской области выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19. В стационары госпитализировано 16 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе было выявлено 165 859 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе выздоровело 96 человек. Всего с начала пандемии в области выздоровело 163 920 пациентов.

За последние сутки от коронавируса смертей не зафиксировано. Всего жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 992 пациента.

Северск не входит в общеобластную статистику. По данным ФМБА России на 28 марта, за всё время там зафиксировано 36 478 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 33 164 человека.