Пожар на площади 146 квадратных метров произошел на Большой Подгорной в Томске

При пожаре никто не пострадал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар в жилом доме на улице Большой Подгорной в Томске произошел ночью 1 апреля. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Большая Подгорная поступило дежурному в 2:40. Загорелся брусовой жилой дом, к нему под общей крышей пристроено кирпичное одноэтажное здание и дощатые строения.

На момент прибытия пожарных крыша дома и надворные постройки были охвачены огнём.

В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи, обгорела и обрушилась деревянная обрешётка крыши жилого дома по всей площади. В одноэтажном здании обгорели стены внутри и снаружи, частично обгорела деревянная обрешётка крыши.

Также в огне пострадали надворные постройки. Общая площадь пожара составила 146 кв. метров.

Огонь ликвидировали в 4:19. Причина пожара устанавливается.