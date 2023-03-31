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НовостиОбщество31 марта 2023 9:13

В Томске канализационные воды затопили Первомайскую улицу

Кадрами происшествия делятся местные жители
Александра Тайбатрова
Фото: предоставлено АиФ-Томск

Фото: предоставлено АиФ-Томск

На улице Первомайской в Томске канализационные воды затопили жилые дома. Это произошло еще 29 марта, а кадрами происшествия поделились местные жители. Они сообщают, что вода хлынула из канализационных колодцев после прорыва канализации. «АиФ-Томск» направили запрос в мэрию и выяснили, что на место для выяснения всех обстоятельств отправились сотрудники администрации.

Также оказались подтоплены дома на Учительской и Ангарской улицах.

«Из-за резкого таяния снега на Каштачной горе стало подтапливать дома низине. Районная администрация оперативно направила на подтопленные территории подрядчика по прочистке ливневой канализации, тракторы и большегрузы соцпартнера. Одновременно по распоряжению и.о. мэра Михаила Ратнера на место прибыли несколько насосов и бочек, которыми откачивали воду непосредственно из подполий домов», - рассказали о причинах подтопления на Учительской и Ангарской в пресс-службе городской администрации.